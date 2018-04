DuoDay : Louvre Hotels Group s'engage pour l'insertion dans l'emploi des personnes en situation de handicap

lundi 23 avril 2018 19:11

Le Duoday est une action européenne visant à optimiser l'inclusion des personnes en situation de Handicap dans le monde du travail. En France, l'opération a été mise en place en 2016 dans le Lot-et-Garonne. Elle devient nationale cette année et le Louvre Hotels Group a choisi d'intégrer la démarche.

Le 26 avril sera la première édition nationale du DuoDay, la journée internationale pour l'insertion des personnes en situation de handicap et plusieurs établissements Louvre Hotels Group vont ouvrir leurs portes pour faire découvrir les métiers du secteur et leur potentiel. Durant cette journée, des 'duos' entre des salariés volontaires et des personnes handicapées seront constitués avec, au programme, annonce le groupe hôtelier, une participation active aux taches habituelles du collaborateur et/ou une observation de son travail. « L'objectif étant de permettre aux participants de découvrir un métier et d'éventuellement amorcer un parcours d'insertion. » 8 hôtels de la région parisienne vont participer à cette opération solidaire : Campanile Suresnes, Kyriad Disney, Campanile Roissy, Campanile La Villette, Campanile Gennevilliers Barbanniers, Campanile Bagnolet, Campanile Porte d'Italie et Kyriad Bourget. « Nous sommes très fiers que nos équipes soient mobilisées pour cette grande journée de sensibilisation, dont la démarche résonne pleinement avec les valeurs de notre groupe et l'engagement de nos établissements en faveur de la diversité. Chez Louvre Hotels Group, nous misons sur des talents d'horizons différents et avons mis en place une politique de recrutement où le savoir-être prime sur le savoir-faire. Chaque collaborateur peut bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour lui permettre de renforcer ses acquis et d'en développer de nouveaux. Ainsi, tout est mis en oeuvre pour donner à nos collaborateurs l'audace de rêver » commente Bernard Heugues, VP Ressources Humaines, Louvre Hotels Group.